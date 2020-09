La Juventus sera le seul des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions à débuter lors de cette première journée.

L'Inter Milan, vice-champion d'Italie, attendu sur le terrain du promu Benevento de Pippo Inzaghi, et l'Atalanta Bergame (3e), en déplacement chez la Lazio Rome (4e) pour cette 1re journée, ont en effet obtenu de pouvoir débuter une semaine plus tard en raison de leurs campagnes européennes du mois d'août. La 1re journée verra aussi la Roma se déplacer sur le terrain du Hellas Verone, l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers accueillir Bologne et Naples et Dries Mertens débuter à Parme.

La Juventus, pour les grands débuts d'Andrea Pirlo comme entraîneur, se voit offrir une mise en route assez corsée puisque les Bianconeri se déplaceront sur le terrain de la Roma dès la 2e journée avant de recevoir Naples dans la foulée. L'Inter, principal rival de la Juve sur le papier, n'est pas en reste puisque qu'il débutera en accueillant la Fiorentina (2e journée) avant de se déplacer à la Lazio (3e j.) puis de "recevoir" Milan pour le premier des deux grands chocs de San Siro.

Les face-à-face entre l'Inter et la Juve sont renvoyés à 2021: le 17 janvier à San Siro et 16 mai à Turin, pour l'avant-dernière journée d'un championnat dont la conclusion est prévue le 23 mai 2021, selon le calendrier présenté en ligne par la Ligue italienne de football.