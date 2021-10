Le stade Johan Cruijff, d'une capacité de seulement 6 000 spectateurs, est beaucoup plus petit que le Camp Nou. Le FC Barcelone, qui est en grande difficulté financière, veut contracter un prêt de 1,5 milliard d'euros pour financer la rénovation du Camp Nou, a déclaré Laporta. Le projet est "d'une importance fondamentale" pour le club en raison de l'augmentation attendue des revenus du stade, qui compterait 110.000 places après les travaux de rénovation. Avec plus de 99.000 places, le Camp Nou est déjà le plus grand stade d'Europe.

Toutefois, le plan doit encore être approuvé lors de la réunion annuelle des membres du club ayant le droit de vote, prévue le 17 octobre.