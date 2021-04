La prochaine fois, les dirigeants des clubs tourneront sept fois leur langue dans leur bouche avant de se lancer les yeux fermés dans une révolution. Les douze fondateurs de la Super Ligue voulaient "une vision stratégique et une approche commerciale pour accroître la valeur et les bénéfices de la pyramide du football dans son intégralité." En bref, générer des revenus supplémentaires : un versement de 3,5 milliards d'euros était promis au club.

Difficile de refuser à l’appât du gain en cette période de crise économique. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, le Milan AC, l’Inter, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone sont tombés dans les filets de Florentino Perez et Andrea Agnelli, les présidents du Real Madrid et de la Juventus Turin qui ont tiré les ficelles du projet. Ils ont toutefois rapidement déchanté.

Les supporters n’ont pas adhéré

En plus des premières réactions officielles dès dimanche soir de la part des fédérations et ligues européennes, l’annonce du projet a créé un véritable tollé dans tous les clubs concernés. En Angleterre, les supporters ont immédiatement fait part de leur désaccord en menaçant de rompre avec leur club de cœur.

"Cette nouvelle compétition proposée n'a aucun mérite sportif et semble motivée par la cupidité. De plus, il a été créé sans la connaissance ou l’apport d’aucun groupe de supporters et montre une fois de plus que les personnes impliquées n’ont aucun respect pour les traditions du jeu", disait par exemple un communiqué des fans de Manchester City.

(...)