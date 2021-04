Cela fait des années et des années que des grands clubs réclament, “ pour employer une image ”, une plus grande part du gâteau. Laurent Haulotte, Directeur de l’Information et des Sports de RTL Belgique, n’est donc pas étonné par l’annonce qui a été faite hier matin, annonçant la création d’une Super Ligue. “ Il y a déjà eu pas mal de rumeurs, là, ça semble un peu plus concret, quand vous voyez les noms qui sont alignés, ceux qui mènent cette espèce de fronde, ce sont des gens sérieux.