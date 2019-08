Ce trophée gagné aux tirs au but semble compter beaucoup pour l'entraîneur allemand, qui a explosé de joie sur chaque but avant de faire un sprint vers son gardien après l'arrêt décisif d'Adrian sur le tir au but de Tammy Abraham. A l'interview d'après match, l'entraîneur lâchait d'ailleurs un savoureux "Adriaaan, comme Rocky" pour le plus grand plaisir du journaliste qui lui tendait le micro. Buzz assuré !