Chiellini, 37 ans, espère disputer son dernier match avec les 'Azzurri' le 1er juin à Wembley contre l'Argentine lors de la première édition de la Finalissima, opposant le vainqueur de l'Euro à celui de la Copa America.

"Si je me sens bien, je joue et je dis au revoir à l'équipe nationale à Wembley, où j'ai atteint le sommet de ma carrière en équipe nationale et peut-être de ma carrière en général", a expliqué le défenseur au micro de DAZN. "La victoire de l'Euro était quelque chose d'unique et j'aimerais jouer mon dernier match avec le maillot de l'équipe nationale dans un match de gala comme celui-là. Il faut laisser la place aux jeunes."

Concernant la suite de sa carrière, Chiellini indique qu'il doit encore "faire des évaluations". "Je veux d'abord finir quatrième et gagner la Coupe d'Italie. Ensuite je réfléchirai au reste. L'année dernière, j'ai renouvelé mon contrat après l'Euro. Je vis au jour le jour, avec sérénité et bonheur", a-t-il ajouté.

Chiellini a débuté en équipe nationale le 17 novembre 2004 lors d'un amiucal contre la Finlande. Il a porté à 116 reprises le maillot des 'Azzurri', marquant 8 buts. Il a remporté l'Euro 2020 l'été dernier en tant que capitaine, après une victoire en finale sur l'Angleterre à Wembley, et disputé la finale de l'Euro 2012, perdue contre l'Espagne. Chiellini a aussi vécu les deux éliminations en barrages pour la Coupe du monde, contre la Suède en vue du Mondial 2018 et face à la Macédoine du Nord pour le Mondial 2022.