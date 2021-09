RB Leipzig

Contre Bruges- mardi à 21h en Ligue des Champions

La première saison sous Jesse Marsch est compliquée pour Leipzig. Seulement dixième de Bundesliga, le club reste sur une victoire 6-0 face au Hertha Berlin. Auteur de 12 buts en championnat, l’équipe de la Saxe est loin de dépendre d’un seul joueur pour marquer même si Christopher Nkunku a déjà inscrit six réalisations en huit rencontres dont un triplé lors de la défaite inaugurale à Manchester City (6-3).

Dinamo Zagreb

À Genk, jeudi à 21h en Europa League

Le Dinamo Zagreb est deuxième du championnat croate avec 19 points en 8 rencontres. Le Dinamo s’appuie sur une attaque redoutable (17 buts inscrits), qui voudra en découdre à la Luminus Arena. Quasiment inarrêtable dans son pays, le Dinamo n’est pas sur une très bonne dynamique sur la scène continentale après avoir perdu face à West Ham lors de la première journée.

Eintracht Francfort

à l’Antwerp, jeudi à 18h45 en Europa League

C’est la crise à Francfort. En huit matchs cette saison, l’Eintracht a concédé six partages et a perdu deux fois : une large défaite 5-2 à Dortmund et une autre 2-0 au SV Waldhof Mannheim, pensionnaire de troisième division, au premier tour de la Coupe d’Allemagne. Sur ses six derniers matchs, le club reste sur cinq matchs se terminant sur le même score : 1-1. Sujet à de nombreuses absences avec les défenseurs titulaires Christopher Lenz, Evan N’Dicka et Erik Durm, l’Eintracht va devoir bricoler pour résister aux assauts anverois.

Anórthosis Famagouste

à Gand, jeudi à 18h45 en Conference League

C’est un début en mode mineur pour le club chypriote, vainqueur d’une seule rencontre en trois matchs de championnat. Rajoutez à cela la défaite face au Partizan il y a une dizaine de jours et vous obtenez une équipe en manque de confiance, encore battue ce week-end sur la pelouse d’Aris Limassol (3-2).