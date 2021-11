Ces dernières années, les états du Golfe se sont fortement intéressés au football et avant tout aux clubs européens. Des clubs qu'ils rachètent et qu'ils mettent artificiellement sur le devant de la scène à coups de millions voire de milliards d'euros. Les cas les plus connus sont ceux de Manchester City et du PSG, ainsi que Newcastle, racheté dernièrement par un fonds d'investissement saoudien.

Interrogé à propos de ces clubs, Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich n'a pas gardé sa langue en poche : "Votre argent de m..., ça ne suffit pas", a-t-il dégainé dans un podcast qui lui est dédié.

À la question de savoir si Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du PSG pouvait devenir le nouveau Uli Hoeness, la réponse de l'Allemand a fusé : "Non, je ne crois pas, je ne sais pas s'il aime le football."

"La différence entre lui et moi ? J'ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir", a poursuivi Hoeness.

L'ancien international allemand se félicite dès lors que malgré tout l'argent investi, ces clubs ne parviennent pas à remporter de grandes compétitions européennes : "Jusqu'à maintenant, ces clubs n'ont rien gagné du tout. Rien du tout ! Ni l'un, ni l'autre n'ont le moindre titre en Ligue des Champions."

S'il sait que l'argent est le moteur principal du football et que Manchester City et le PSG ne s'arrêteront pas avant de remporter la plus prestigieuse compétition européenne, Hoeness espère tout de même que son club parviendra toujours à contrecarrer leurs plans : "Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps et ça doit être notre but. Et lorsque nous gagnons contre eux, ça me réjouit fortement."