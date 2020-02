Près de 600 millions d'euros de travaux sont prévus pour rénover le stade du Real Madrid et installer un toit.

Les joueurs du Real Madrid atteignent un moment critique de leur saison. Après avoir perdu le match aller de huitième de finale de Ligue des Champions mercredi soir contre Manchester City (1-2), ils accueillent l'un des autres rendez-vous les plus attendus de la saison : le Clasico face au FC Barcelone. Tout s'accélère donc pour l'équipe de Zinédine Zidane qui devra encore se passer d'Eden Hazard pour plusieurs semaines.

Il n'y a toutefois pas que le sportif qui obsède les dirigeants de la Casa Blanca actuellement. Pendant que leur équipe tente de conquérir l'Espagne et l'Europe, son stade a entamé une totale mutation depuis quelques semaines. Impossible en effet de passer sur l'Avenida de Concha Espina sans observer les quatre énormes grues blanches qui entourent le colossal Santiago Barnabéu. La maison d'Eden Hazard et Thibaut Courtois s'apprête à connaître un lifting d'ampleur titanesque.

La place principale devant le stade, où se photographient habituellement les nombreux supporters et touristes, s'est transformée en un immense plateau abritant des dizaines de cabines de chantier. Idem de l'autre côté de l'enceinte où un énorme trou d'une vingtaine de mètres de profondeur a été creusé tandis que divers échafaudages et de grandes bâches de protection ont été installées un peu partout autour.

© SH



© SH

© SH



© SH



© SH



Plus d'une centaine d'ouvriers s'active du matin au soir pour faire de cet édifice "le meilleur stade du monde", selon les mots de Florentino Perez, le président du Real. "Il marquera le futur du club et pour pouvoir de nouveau être reconnu à la fin du siècle comme le meilleur club du XXIe siècle."

Un toit rétractable

Si l'élément le plus impressionnant de cette restauration sera sans aucun doute son architecture extérieure profilée et la construction d'un toit rétractable, d'autres transformations de taille sont prévues. Le projet se veut moderne et technologique puisqu'un spectaculaire écran 360 degrés sera installé dans la structure du stade, sous le toit. Pour faciliter la circulation aux abords du stade, l'ensemble des abords sera aussi revu avec une grande place sur le passage de la Castellana de plus de 20 000m², et une autre de 5 000m² au carrefour de Padre Damián.

De nombreux restaurants et commerces seront aussi construits pour transformer le Santiago Bernabéu en vrai lieu de loisir et plus uniquement un stade de foot. De même, l'actuel Musée connaîtra une spectaculaire rénovation tandis que l'expérience du Tour du Bernabéu sera aussi renouvelée, avec un tour panoramique sur tout le périmètre de la couverture autour du stade. La capacité intérieure ne devrait en revanche pas changer et rester autour de 81 000 places.

La rénovation coûtera au club merengue pas moins de 575 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 237 millions d’intérêts à rembourser dans le cadre des prêts bancaires. La fin des travaux est attendue pour l'automne 2022 mais la tenue des rencontres ne sera pas affectée par les travaux.