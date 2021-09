La Superleague n'a vécu que quelques heures en avril dernier avant de couler. Mais peut-être pas définitivement car en coulisses, trois clubs s'activent toujours pour faire naître ce projet : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Un projet qui a encore une fois été vivement critiqué par le Président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Le Slovène a également rejeté l'idée d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans ces derniers jours. Pour lui, "un départ du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus me dérangerait", a-t-il déclaré pour Der Spiegel, "je trouve cela très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps jouer la Ligue des Champions cette saison."

Et pour dénoncer les agissements des trois clubs en question, Ceferin met les formes : "ces clubs ont des dirigeants tout simplement incompétents, ces gars ont essayé de tuer le football."

Ceferin s'étonne également que Florentino Perez "affirme que son club ne peut survivre qu'avec la création de la Superleague mais tente de recruter Kylian Mbappé pour 180 millions lors du dernier mercato."