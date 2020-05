Tom Werner, président de Liverpool, ne voit actuellement pas les supporters pouvoir faire leur retour dans les stades de football. "Je pense que le moment où nous pourrons nous assoir les uns à côté des autres est encore loin", a déclaré l'Américain.

"Nous sommes confrontés à une situation terrible avec cette pandémie. La prudence doit s'imposer. La présence d'un public aux grands événements sportifs est une étape importante, dont les conséquences sont actuellement incalculables", a ajouté l'homme fort de Liverpool.

Les clubs de Premier League ont repris les entraînements par petits groupes cette semaine et sont soumis à un strict protocole sanitaire. Un possible retour à la compétition est envisagé pour le mois de juin. Tom Werner s'est d'ailleurs montré plus optimiste à cet égard.

"Les mesures sanitaires prises dans cette optique sont drastiques. Dans de telles conditions, certains disent qu'il est plus sécurisé de venir dans un stade que de faire ses courses dans un supermarché. Mais forcément, le risque zéro n'existe pas."

Liverpool était le leader incontesté de Premier League au moment de son arrêt le 9 mars dernier. Les troupes de Jürgen Klopp comptaient 25 points d'avance sur le deuxième, Manchester City, avec neuf rencontres à disputer.