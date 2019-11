Kylian Mbappé et Eden Hazard seront-ils bientôt coéquipiers ?

Un salaire XXL Mais encore faut-il que le PSG accepte de se séparer de sa star. L'attaquant français, encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale, est en train de battre tous les recors de précocité. Et d'après Le Parisien, le PSG a déjà préparé un nouveau contrat XXL pour Mbappé, dans lequel il toucherait le même salaire que son coéquipier brésilien Neymar. Soit environ 35 millions d'euros par saison. Ambitieux et déterminé à atteindre les sommets le plus vite possible, le champion du monde n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Ce ne sont pas forcément les montants versés sur son compte en banque qui seront déterminants. Toujours d'après Le Parisien, son futur dépendra surtout du parcours de son équipe en Ligue des Champions. Un nouvel échec prématuré pourrait confirmer à Mbappé qu'il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Et pourquoi pas au Real Madrid, le club de ses rêves quand il était enfant. Le vrai faux départ de Neymar cet été a rappelé que Paris pouvait se montrer inflexible dans les négociations. Et il n'en ira pas autrement pour son numéro 7, qu'il veuille s'en aller ou pas...

C'est le joueur le plus courtisé de la planète football. Le plus cher aussi, sans doute. A bientôt 21 ans, Kylian Mbappé continue de faire fantasmer les plus grosses écuries européennes. Son nom a été cité dernièrement à Barcelone, qui en rêverait secrètement, mais c'est surtout le Real Madrid qui en a fait sa priorité absolue pour l'été prochain. Selon Le Parisien, l'enveloppe totale consacrée à son recrutement par le club espagnol pourrait atteindre 300 millions d'euros. Et les chiffres pourraient grimper à 400 millions si la concurrence de certains géants européens venait s'en mêler. S'il part, Mbappé sera dans tous les cas le joueur le plus cher de l'histoire.