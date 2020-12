Le pays de Galles revêt d’une signification symbolique pour les Diables. En 2016, les Gallois avaient brisé nos rêves à l’Euro. À l’époque, l’équipe de Coleman dépendait, en grande partie, de ses deux stars, Ramsey et Bale.

Si les deux tauliers portent toujours leurs couleurs nationales, ils ne le font plus avec autant d’efficacité. Entre méforme et blessures, Ramsey n’a disputé que 210 minutes avec sa sélection en 2020 (pour deux buts). Tandis que Bale, qui commence doucement à se refaire une santé à Tottenham, joue plus régulièrement (975 minutes en 2020) mais se montre moins décisif qu’auparavant. Il n’a marqué qu’à deux reprises lors de cette année civile.