Comme prévu, l'ancienne gloire locale Xavi est bien le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Si les Catalans n'ont pas encore communiqué officiellement à ce sujet, son désormais ex-club Al Sadd a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre les parties.

Mais avant d'accepter le challenge catalan, Xavi aurait transmis ses exigences aux responsables du Barça présents au Qatar pour négocier son contrat. Elles seraient au nombre de trois selon le journal Sport.

Tout d'abord, l'ancien milieu de terrain estime qu'une restructuration des services médicaux du club s'impose. Une vision partagée par les dirigeants blaugranas et le directeur du football, Mateu Alemany qui lui aurait demandé de prendre les décisions appropriées en la matière. Le médecin Ricard Pruna, qui avait quitté le club en 2020 après 25 ans de services, est déjà cité pour renforcer l'équipe médicale.

Ensuite, Xavi ne compte pas débarquer seul au FC Barcelone. En tout, l'Espagnol va emmener sept de ses assistants d'Al Sadd avec lui : ses adjoints Oscar Hernandez (son frère) et Sergio Alegre, le préparateur physique Ivan Torres, le kiné Carlos Nogueira et les recruteurs David Prats, Toni Lobo et Sergio Garcia.

Dernière demande de Xavi : l'acquisition d'un nouvel ailier pour pallier les nombreuses absences d'Ousmane Dembélé. Si le nouveau coach est confiant quant à son retour au plus haut niveau, il souhaiterait néanmoins renforcer le club à ce poste dès le mois de janvier. Selon Sport, Raheem Sterling, sur le départ à Manchester City est l'une des options privilégiées.