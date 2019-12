Ce Clasico, Kevin Franck (37 ans), l’attend également avec impatience. Deux décennies avant Eden Hazard, le milieu de terrain belge avait, lui aussi, signé à Bernabeu. Au sein du club espagnol, il s’entraîna avec les plus grandes stars. Malheureusement, si son aventure commença comme un conte de fées, Kevin ne devint jamais un Galáctico : "Cette interview me permet à nouveau de revivre cette belle histoire…"

Il était une fois… un jeune footballeur talentueux de La Gantoise. Qui, à 16 ans, livra sa toute première interview aux pages régionales du journal flamand Het Nieuwsblad. Et qui, à la question du journaliste qui voulait savoir s’il rêvait d’un lucratif transfert à l’étranger, répondait avec maturité : "Non, je ne crois pas que ce serait idéal dans mon processus de développement. Je pense qu’il est toujours préférable de mûrir dans son pays, jusqu’à 23 ans au moins. Ensuite, peut-être, on peut penser à l’argent… "

Et pourtant… Un an plus tard, à 17 ans seulement, le même jeune homme s’installe pourtant en Espagne. L’info tombe le 16 avril 2000 : "Kevin Franck a signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid."

(...)