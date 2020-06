Valence, qui se déplace au Real ce jeudi, fut l’un des clubs les plus touchés par le coronavirus. À cause du double affrontement face à l’Atalanta, une “bombe biologique”.

C’est actuellement le lot du Real : attendre le résultat du Barça et tenter ensuite d’engranger les points pour tenter de dépasser les Catalans dans le sprint final de la Liga. Mardi soir, Courtois, Hazard et les hommes de Zidane ont regardé Barcelone recevoir Leganés, dans un Camp Nou de 99 354 places, plus grand stade d’Europe, étrangement vide en raison du protocole sanitaire. Ce jeudi (22 h), ce sera au tour des Madrilènes de jouer, dans ces journées de championnat allongées, et dans un environnement mois grandiose, le petit stade champêtre du Di Stéfano (6 000 places) où le Real doit jouer ses six matches à domicile restants après la pandémie, en raison des travaux au Bernabéu.

(...)