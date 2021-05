Samedi, Zidane, 48 ans, avait déjà donné une indication sur son avenir au sein du club de Thibaut Courtois et Eden Hazard où il est sous contrat jusqu'en 2022. "Je me donne toujours à fond dans ce que je fais mais il arrive un moment où les choses doivent changer que ce soit pour moi et pour le bien du club", avait réagi Zidane. "Je ne vais pas partir parce que c'est l'option la plus facile. Ce n'est pas comme si j'allais me retourner, partir et ne pas regarder en arrière. Il y a des moments où il faut être présent et des moments où il faut partir."

Champion en titre, le Real est encore à la lutte pour le titre à deux journées de la fin en Liga. Les Madrilènes comptent deux points de retard sur leur voisin de l'Atlético.