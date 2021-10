Actuellement en Argentine où il affrontera l'Uruguay dans la nuit de dimanche à lundi, le capitaine de l'Albiceleste s'est livré sur son arrivée en Ligue 1.

La légende du Barça est revenue sur son été plus que particulier. Après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, son premier titre avec la sélection majeure, le natif de Rosario s'est vu montrer la porte de sortie par le club de son cœur. "Pour ma famille et moi, il était certain que je terminerais ma carrière au Barça. Je pensais qu'il ne manquerait que ma signature. Mon départ a donc été très difficile à accepter".

Rapidement approché par le club parisien, Messi avoue que la présence de son grand ami Neymar n'a pas été anodine au moment de prendre sa décision. "J'allais entamer un nouveau défi dans un pays méconnu. Avoir des amis dans le vestiaire parisien me permettait donc de faciliter mon intégration". (L'Argentin pouvait compter sur Neymar, mais aussi sur ses compatriotes Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi, NDLR).

Une bonne entente avec Mbappé

Alors qu'il partage l'attaque aux côtés de Neymar et Mbappé pour former la MNM, le numéro 30 parisien revient sur sa relation avec le prodige des Bleus. "Plus on va passer de temps ensemble, mieux on va se connaitre et performer. Kylian parle d'ailleurs parfaitement espagnol et on a de chouettes conversations en dehors du terrain. Je suis convaincu que ça va bien marcher entre nous".

Construire un collectif au PSG

Arrivé au PSG, auteur d'un mercato XXL, la Pulga préfère tout de même temporiser. "Tout le monde parle de nous pour remporter la Ligue des Champions mais il y a d'autres équipes très fortes comme Chelsea, les deux Manchester, le Real, l'Inter et le Bayern".

Si le noyau parisien est composé d'excellents joueurs, le collectif reste crucial au moment de viser un titre. "On doit encore apprendre à se connaitre et créer une équipe. On est encore un cran en dessous par rapport aux autres clubs. Le grand défi sera de construire un collectif".