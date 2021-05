L'Italien de 62 ans, ancien entraîneur de la Roma et de l'Inter entre autres, succède à Gennaro Gattuso prié de s'en aller après avoir échoué à qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions. Spalletti était sans club depuis son départ de l'Inter à la fin du mois de mai 2019. Dans sa riche carrière d'entraîneur, il a également été actif en tant que T1 à Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancone, AS Rome et Zenith Saint Petérsbourg. A son palmarès figurent deux titres de champion de Russie et une coupe. Avec la Roma, il a également remporté à deux reprises la Coppa Italia.

Après une septième place la saison dernière, Naples a terminé cinquième cette saison, soit une place en phase de groupes de l'Europa League la saison prochaine.

Gattuso a déjà rebondi. Il est désormais à la tête de la Fiorentina.