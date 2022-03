C’était cet hiver où jamais. Si au départ les Reds ne comptaient pas faire de business en janvier, les agissements de Tottenham les ont contraints à accélérer leurs plans de six mois, au risque de voir leur cible numéro leur filer entre les doigts. Finalement, tout s’est fait très vite entre les trois parties. Luis Diaz préférait clairement prendre la direction d’Anfield plutôt que celle de Londres, tandis que Porto et Liverpool se sont mis d’accord sur la somme de 60 millions d’euros : 45 à plat et 15 en bonus. Un prix qui arrange tout le monde et, surtout, Julian Ward. Cet été, l’Anglais reprendra le flambeau de Michael Edwards à la tête de la direction sportive de Liverpool. Et, alors qu’il menait pour la première fois les négociations, Ward est parvenu à convaincre Porto de se distancier des 80 millions d’euros (soit le montant de sa clause libératoire) initialement réclamés. Son expérience avec l’équipe nationale portugaise, où il a travaillé en tant qu’analyste, et les relations qui en ont découlé ont forcément aidé.

Une fois sa visite médicale menée à bien en Argentine (où il honorait ses obligations internationales avec sa sélection), Luis Diaz a bel et bien atterri à l’aéroport John Lennon de Liverpool. "El Quinto Beatles", a titré le journal colombien, El Espectador, quand son compatriote a signé un contrat le liant aux Reds jusqu’en 2027.

