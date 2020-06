L'observatoire du Football (CIES) a publié son étude semestrielle sur la valeur théorique des 100 joueurs les plus chers des cinq grands championnats.

© CIES

Chaque semaine, le CIES publie une étude sur le football européen. Et comme c'est le cas deux fois par an, celle de ce lundi concerne l'algorithme qui définit la valeur théorique des joueurs. On y découvre qu'un seul homme vaut aujourd'hui plus de 200 millions d'euros. Sans surprise, il s'agit de Kylian Mbappé qui culmine à 259,2 millions ! Une valeur très théorique qui ne veut pas dire qu'un club est prêt à faire une telle offre cet été (et encore moins que le PSG est prêt à le vendre) mais qui se veut toutefois réaliste grâce à la combinaison de plusieurs paramètres, comme l'âge du joueur, ses statistiques personnelles, sa forme récente, la durée de son contrat, etc.Du haut de ses 21 ans, Mbappé fait donc bien mieux que Raheem Sterling, deuxième du classement. L'international anglais de Manchester City a lui aussi un contrat jusque 2023 mais il a "déjà" 25 ans. Son prix théorique: 194,7 millions d'euros. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) pointe quant à lui à 179,1 millions d'euros.Alexander-Arnold et Rashford complètent un top 5 où Mbappé est donc le seul non-anglais. Le petit nouveau du top 10 se nomme Alphonso Davies. Le défenseur canadien du Bayern Munich a explosé ces derniers mois et son jeune âge (19 ans) en fait une vraie pépite estimée à 133,5 millions d'euros. Le premier Belge n'est que 30e, il s'agit de Romelu Lukaku (90,3 millions). Et, surprise, le second ne se nomme ni Kevin De Bruyne (70,2 millions) ni Eden Hazard (65,5 millions) mais bien Youri Tielemans ! Le médian de Leicester, du haut de ses 23 ans, est 41e de ce classement avec une valeur marchande de 78,2 millions d'euros. Le dernier Belge qui figure dans ce top 100 est Thorgan Hazard, dont les bonnes prestations récentes ont fait monter le prix à 57,3 millions d'euros.