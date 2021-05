Fantasque sur le terrain, il semblerait que Neymar soit plus simple qu'on ne le pense en dehors des terrains. C'est en tout cas ce qu'assure Thomas Meunier qui a partagé le vestiaire du Brésilien pendant trois saisons au Paris Saint-Germain : "Il aime inviter ses coéquipiers à des fêtes ou au restaurant. Neymar est un type simple dans sa vie privée. Il ne plonge pas non plus au restaurant (rires). Il est comme beaucoup de Brésiliens, toujours souriant, faisant des blagues et aimant la vie sociale. Il est facile de l'intégrer dans un groupe. De même que Cavani ou Thiago Silva, ce sont tous des gens normaux."

"À présent, ils savent très bien ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire"

Il détaille également le vie particulière des stars parisiennes telles que Neymar ou l'attaquant uruguayen Edinson Cavani. "Ils ne peuvent pas sortir du tout et doivent vivre leur vie la nuit quand tout le monde est au lit. Ils doivent réserver un cinéma entier pour eux et leurs gardes du corps juste pour regarder un film. Nous avons aussi parlé de cela. Ils s'y sont habitués avec le temps. Mais il faut être entouré de bonnes personnes pour canaliser cette condition dès le début et ne pas se sentir seul. À présent, ils savent très bien ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, et dans quel restaurant manger sans être dérangés (rires)."

Pour le Diable Rouge, l'importance du Brésilien dans le club parisien est logique, du fait de son génie sur le terrain et de l'énorme salaire qui va avec. Un salaire qui fait de lui un joueur différent des autres pour le club. "Cela vient simplement de sa force en tant que joueur. Le meilleur joueur reçoit le salaire le plus élevé et se trouve donc dans une position tellement forte qu'il peut déterminer beaucoup de choses ou du moins avoir une influence sur beaucoup de choses. Neymar a fait beaucoup pour être meilleur que les autres et a donc mérité ce privilège (...) Que ce soit lui, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, ils sont tous professionnels, puissants et écoutés parce que ce sont de grands joueurs avec du charisme et qu'ils ont fait beaucoup de bien au football. Je pense qu'il faut les écouter car ce qu'ils disent sera toujours dans l'intérêt de l'ensemble." conclut le latéral droit belge.