Souvent moqué, et même raillé, pour ses performances très décevantes les saisons dernières, Arsenal semble enfin de retour sur le devant de la scène en Premier League et s’impose pour certains comme le candidat principal à la quatrième place. À la baguette : Mikel Arteta. L’Espagnol a façonné, petit à petit, une équipe de plus en plus excitante.

Il a peut-être fallu trop de temps pour certains supporters mais Arsenal a une vraie identité désormais. La possession n’est plus une obligation, place à la jeunesse avec l’effectif le plus jeune de l’élite et une solidarité qui lui a parfois fait défaut par le passé.

