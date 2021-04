C'est le nouveau rebondissement de la soirée. Moins de 48 heures après l'annonce de la création de la Super Ligue, plusieurs clubs seraient déjà sur le point de quitter le projet selon des médias anglais et espagnols.

Face à cette probable implosion de la Super Ligue, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux.

En Angleterre, les consultants qui ont vivement critiqué le projet se sont fait une joie des rumeurs de retrait de Manchester City et Chelsea. Ainsi Gary Lineker, ancien joueur et présentateur iconique de Match of the Day sur la BBC a tweeté : "Nous avons repris notre ballon"

L'ancien joueur de Manchester United et consultant pour Sky Sports Gary Neville s'est lui offert un petit verre de vin à la santé de la Super Ligue.

L'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher a lui encore été plus loin en postant la photo d'une pierre tombale avec comme épitaphe : "Super Ligue européenne, née le 18 avril 2021, morte le 20 avril 2021."





Jan Vertonghen, quant à lui, n'a pas pu s'empêcher de rire devant les réactions des internautes sur les réseaux sociaux : "Twitter, c'est de l'or en ce moment"

Sur un ton beaucoup plus sérieux, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est félicité de ce revirement de situation : "La décision de Chelsea et Manchester City, si elle se confirme, est absolument la bonne et je les en félicite. J'espère que les autres clubs impliqués dans la Super League européenne suivront leur exemple."