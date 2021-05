City succède ainsi à Liverpool, champion de Premier League en 2020. Pour Kevin De Bruyne, c'est le 3e titre de champion d'Angleterre. Le milieu de terrain des Diables Rouges, 29 ans, avait rejoint le Citizens fin août 2015 en provenance du club allemand de Wolfsburg. Il a remporté en Angleterre trois titres de champion, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue, ainsi que le titre de Joueur de l'année 2020 de la PFA. En 255 rencontres avec les Skyblues, a trouvé le chemin des filets à 65 reprises et donné la passe décisive à 105 occasions. Kevin De Bruyne, qui a prolongé à City jusqu'en 2025, va disputer la finale de l'Europa League le 26 mai contre Villareal à Gdansk.

Mardi à Old Trafford, Youri Tielemans avait servi Luke Thomas pour le but d'ouverture dès la 10e minute de jeu (0-1). C'était ainsi le 4e assist pour l'ancien anderlechtois impliqué dans dix buts des siens cette saison avec aussi 6 buts à son actif. Greenwood avait bien égalisé pour Utd au quart d'heure (1-1) mais Soyuncu avait offert la victoire à Leicester à la 66e (1-2), et le titre à City.

Ce choc était d'importance aussi puisqu'il permet à Leicester de conforter sa 3e place synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Manchester City compte 80 pts pour 70 à United alors qu'il ne reste que trois journées à disputer. Leicester est 3e avec 66 points et un match de plus. Chelsea est 4e avec 64 points.