C'est fini. Zinédine Zidane n'est plus le coach du Real Madrid. Le club a annoncé que l'entraîneur français avait décidé de ne pas poursuivre l'aventure à la Maison Blanche, où il n'a pas pu remporter le moindre titre cette saison, après avoir gagné la Liga l'an dernier.

"Il est temps de respecter sa décision et de lui montrer notre reconnaissance pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pour toutes ces années, ainsi que pour ce qu'il représente pour le Real Madrid", écrit le club dans un communiqué. "Zidane est un des plus grands mythes du Real Madrid. Sa légende va bien au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et comme joueur de notre club."

Après des adieux triomphants comme joueur en 2006, puis un premier départ du banc en mai 2018, cinq jours après avoir raflé un triplé inédit en Ligue des champions, Zidane quitte le Real pour la troisième fois avec un bilan plus terne et une saison vierge de tout titre.

Le club madrilène va désormais devoir se trouver un nouvel entraîneur. Cela ne devrait pas être Massimiliano Allegri, annoncé très proche d'un accord avec la Juventus, ce qui ferme aussi la porte à un retour de Zizou à la Vieille Dame