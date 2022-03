Souvent critiqué pour son efficacité, Olivier Giroud possède des statistiques plus qu’éclatantes en sélection nationale. Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 46 buts, à cinq longueur de Thierry Henry (51), il marque en moyenne toutes les 134 minutes avec le maillot tricolore, soit mieux que l’actuel adjoint des Diables. Quatrième joueur le plus sélectionné (110) derrière Lilian Thuram (142), Thierry Henry (123) et Marcel Desailly (116), Giroud n’a manqué que neuf rendez-vous sur blessure depuis ses débuts en équipe nationale en 2011. Mais depuis l’Euro, où il n’a joué que 57 petites minutes, il n’a plus été appelé par son sélectionneur national.

"Un joueur de son statut ne peut pas être traité comme un remplaçant", s’est justifié Didier Deschamps qui avait surtout refait de Karim Benzema son numéro 9 attitré. Mais en l’absence du buteur du Real Madrid, blessé, et peut-être de Kylian Mbappé, très incertain, il devrait reprendre sa place au centre de l’attaque. Et ce, malgré la présence dans le groupe de Wissam Ben Yedder qui était déjà présent dans la liste initiale de Deschamps, contrairement à Giroud qui a été rappelé après le forfait de Benzema.

Un choix qui peut aussi s’expliquer par le profil. Celui d’Olivier Giroud (1,93m), vrai attaquant pivot capable de conserver le ballon ou de faciliter les transitions, est totalement différent de celui de Ben Yedder (1,70m), plus petit et forcément plus dans la profondeur et les infiltrations. Ajoutons à cela les efforts défensifs perpétuels de Giroud qui ont fait de lui un architecte du sacre de champion du monde des Bleus en 2018.

Cette saison, il trône en tête de la Serie A avec l’AC Milan où il a déjà marqué huit buts et délivré quatre passes décisives. Profitant des blessures de Zlatan Ibrahimović qui, à 40 ans, a déjà manqué 15 rencontres, le Français affiche déjà 21 apparitions en championnat. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que Giroud tant en équipe de France qu’en club reste une valeur sûre.