Le club d'Eredivisie l'a annoncé lundi. L'international espoir belge passé par le Lierse et NAC Breda ne compte pas partir de sitôt. Boussaid, né à Courtrai, a déjà joué 42 matches pour Utrecht.

"Je suis très heureux d'être un joueur du FC Utrecht jusqu'en 2024. Le club a eu confiance en moi et je me devais de saisir cette opportunité. C'est ce que j'ai fait. Certains clubs belges étaient intéressés, mais c'est ici, aux Pays-Bas, que je peux donner le meilleur de moi-même. La façon dont nous jouons maintenant, cela me convient vraiment. C'est pourquoi je veux rester au FC Utrecht pour une plus longue période." a-t-il déclaré.

A quatre journées de la fin, le FC Utrecht occupe la sixième place en Eredivisie.