Claudio Pizarro a prolongé sa carrière de joueur pour une ultime saison au Werder Bremen. Il a annoncé qu'il raccrochera ses crampons en 2020.

L'ancien sociétaire du Bayern Munich a remporté plusieurs trophées en Bundesliga (où il compte 472 matches) et une prestigieuse Ligue des champions en 2013.

Avec 197 buts en Bundesliga, il est le deuxième meilleur étranger de l'histoire de la compétition et grâce à un but en 2-2 match nul contre le Borussia Dortmund plus tôt cette saison, il est également le plus vieux buteur de tous les temps en Allemagne.