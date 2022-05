Qui brandira, ce samedi soir, la célèbre coupe aux grandes oreilles à l’issue de la finale de la Champions League entre le Real Madrid et Liverpool ?

Real ou Liverpool ? Peu importe le gagnant, emporter un tel trophée est sans égal sur le plan sportif. La C1 n’aura toutefois pas un impact direct majeur sur le plan financier : les 20 millions d’euros alloués au vainqueur et les 15,5 millions d’euros au finaliste malheureux sont des montants en soi dérisoires comparés aux revenus colossaux de ces deux équipes prestigieuses. Le club madrilène a enregistré un chiffre d’affaires de l’ordre de 640,7 millions d’euros lors de la saison 2020/2021, soit bien plus que les 550,4 millions du plus célèbre club de la Merseyside, selon l’étude Deloitte Football Money League 2022 publiée en mars dernier.