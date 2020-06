C’est aussi la reprise, ce mercredi, pour Christine Schréder et son équipe de BeTV, diffuseur de la Premier League !

Après la grosse soirée de ce mercredi soir, avec deux matchs en retard à la suite, VOOSport World passe en mode marathon avec les 9 dernières journées de Premier League étalées jusqu’à fin juillet, et des rencontres pratiquement tous les jours, toutes diffusées sur VOOSport World 1, VOOsports World 2 prenant le relais lorsque deux matchs ont lieu en même temps ! Toute la rédaction de BeTV, privée de ses derniers playoffs de Jupiler Pro League, sera donc sur le pont une grande partie de l’été. Une équipe au complet, avec Christine Schréder, Jean-François Rémy, Julien Courtois, Philippe Daman, Philippe Danloy, Benoît Goeders, Philippe Hereng, Kevin Jonckheere, Serge Radermacher, Patrick Stein, Bruno Taverne et Frédéric Waseige qui ont postposé leurs vacances.

"Personnellement, j’ai toujours pensé que le foot reviendrait sur nos antennes", confie Christine Schréder, Chef d’édition Sports. "À part une deuxième vague, toujours possible, l’espoir était de terminer ce qui a été commencé. Les fans de foot anglais seront au rendez-vous, c’est certain, et sans doute certains de nos abonnés pas nécessairement assidus vont venir grossir les rangs. On remarque que les audiences sont actuellement très bonnes, d’après ce qu’on a constaté en Bundesliga ou lors de la Coupe d’Italie. Cet Aston Villa - Sheffield qui ouvre l’antenne ce mercredi soir sera évidemment plus suivi qu’habituellement, avant le grand choc City - Arsenal. La réalisation anglaise a, en plus, prévu des nouveautés : il y aura aussi un son d’ambiance et les premiers rangs des tribunes devraient être ‘habillés’, mais il y aura surtout des caméras supplémentaires notamment une dédiée à la célébration des buts, les joueurs pourront venir y partager leur joie avec les téléspectateurs. Et des fans envahiront les écrans géants des stades…"

Le retour de la Premier League, exclusivité garantie chez BeTV pour deux saisons encore, sera accompagné de L’Europe des 11 à partir de ce lundi 22.

Le programme