Alors qu’il affronte Marseille, l’Olympique Lyonnais vit l'une des pires saisons de son histoire. Actuels huitièmes du championnat de France, les Gones veulent éviter la perspective d’une saison sans qualification européenne. Retour sur les causes de ce naufrage.

Une difficile restructuration post-Depay

Le départ de Memphis Depay au dernier mercato estival vers le FC Barcelone fut difficile à digérer pour les Gones. Le Néerlandais a été la clé de voûte de l’attaque lyonnaise la saison dernière, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues. Cette saison, l’animation offensive lyonnaise ne s’est pas remise de l’envol de son prodige. La faute à des erreurs de casting de la direction lors des derniers mercatos.

L’arrivée de Xherdan Shaqiri en fut la parfaite illustration : après seulement six mois passés à Lyon pour 16 matchs et 2 petites réalisations, le Suisse a déjà plié bagages au mercato hivernal. Direction les Etats-Unis et les Fire de Chicago. L’ancien attaquant de Liverpool n’est pas parvenu à se fondre dans le schéma tactique de l’entraîneur Peter Bosz. "

"On a utilisé Shaq côté droit au début. Comme on n’était pas tellement dominant, il a joué dans les grands espaces, pour attaquer comme pour défendre, et je pense qu’il ne peut pas faire ça", s’était justifié le coach néerlandais, donnant lieu à certaines incompréhensions entre les deux hommes. Le retour de prêt de Moussa Dembélé de l’Atlético Madrid, censé reprendre le flambeau de l’attaque lyonnaise après Depay s’est quant à lui avéré laborieux, malgré 16 buts inscrits depuis le début de saison.

La défense a aussi réservé son lot de déceptions : la venue de l’expérimenté Jérôme Boateng qui devait renforcer la charnière centrale ne s’est pas avéré payante. L’ancien international allemand a enchaîné les mauvaises prestations et peine à remplir son rôle de cadre du vestiaire.

“Boateng conseille certains joueurs notamment des jeunes. Mais certains d'entre eux ne l'écoutent pas. Ils disent qu'il n'est pas en forme et qu'il parle beaucoup trop. Il a son caractère et il faut faire avec mais c'est une personne qui a l'habitude de gagner", rapporte une source proche du club.

Pour d’autres, le défenseur de 33 ans éprouve des difficultés à terminer les rencontres, lui qui n’a disputé les 90 minutes d’un match qu'à neuf reprises sur ses 24 matchs cette saison. Insatisfait par son rendement, l’Olympique Lyonnais lui chercherait déjà une porte de sortie pour la saison prochaine.

Juninho, un divorce prématuré

L'OL a également connu cet hiver, le départ inattendu de son directeur sportif Juninho. L’ancien attaquant star du club des années 2000 confiait vivre "une grande fatigue mentale", lui qui connaissait à Lyon sa première expérience en tant que dirigeant depuis sa retraite sportive en 2014. Le Brésilien de 46 ans n’aura jamais réellement eu les pleins pouvoirs pour exercer son rôle de directeur sportif, lui qui souhaitait redonner à l’OL, le prestige qu’il avait pu connaître en tant que joueur.

Lyon n’a plus remporté de trophées depuis dix ans et une victoire en Coupe de France en 2012. A l’arrivée, un bilan mitigé pour l’ancienne gloire de l’OL, marqué par des choix contestables : La venue de l’entraîneur brésilien Sylvinho représente un des plus grands échecs du passage de Juninho comme directeur sportif, évincé après seulement un mois à la tête de l’équipe.

Le recrutement laisse également à désirer. Malgré l’arrivée de bonnes pioches comme Lucas Paqueta ou Bruno Guimaraes (parti cet hiver à Newcastle), Juninho n’aura pas toujours vu juste (Jean Lucas, Shaqiri) Juni” entretenait des relations tendues avec certains membres du club, dont l’ancien entraîneur Rudi Garcia en désaccord notamment sur le recrutement de Lucas Paqueta. Pour pallier à ce départ, l’OL a opté pour Bruno Cheyrou, déjà présent dans la direction en tant que responsable du recrutement.

Le couac de la méthode Peter Bosz

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’aura pas réussi à mettre en place son système de jeu au sein de l’équipe lyonnaise. Alors qu’il disposait d’un effectif de qualité pour concourir aux premières places du championnat, le coach néerlandais a fait preuve de trop d’irrégularité dans ses résultats.

En difficulté dans le jeu durant l’automne, l’ancien technicien de Dortmund a modifié son dispositif tactique pour faire évoluer son équipe en 3-4-3 et permettre une meilleure solidité de d’une défense lyonnaise aux abois. Des efforts qui demeurent insuffisant au vu du classement.

En cas d’absence de qualification européenne, Bosz pourrait être démis de ses fonctions, malgré la confiance réitérée par son président Jean-Michel Aulas. “Nous espérons bien continuer l'aventure (avec Bosz), déjà pour terminer la saison avec la conviction que nous pouvons encore atteindre nos objectifs de nous qualifier pour une coupe d'Europe.”

Les Gones accusent cinq points de retard sur le cinquième (Strasbourg) et bénéficient d’un calendrier clément pour cette fin de saison (déplacement à Metz et à Clermont et réception de Nantes).

Des supporters en roue libre

Les comportements excessifs d’une partie des supporters auront fortement plombé la saison des Gones. Lors du match de Coupe de France face au Paris FC (L2), des débordements de la part de supporters lyonnais ont éclatés. L’OL s’est retrouvé exclu de la compétition et cristallise encore un peu plus les comportements excessifs des supporters lyonnais cette saison.

De vives tensions aussi entre joueurs et supporters. L'élimination de l’OL en quart de finale de l’Europa League face à West Ham a suscité la colère des supporters. Au terme de la rencontre, certains ont tenté d’envahir le terrain, frustrés par le résultat. D’autres encore ont essayé de bloquer le bus lyonnais avant le match face à Bordeaux (le 17 avril victoire 6-1 des lyonnais).

Après avoir inscrit le cinquième but de son équipe face à Montpellier le week-end dernier, l’attaquant Karl Toko-Ekambi s’est dirigé vers les supporters lyonnais en célébrant par un geste de provocation. Conspué par la foule, le Camerounais a alors insulté certains supporters.

Le souvenir de la première confrontation face à l’OM reste aussi dans les esprits. En novembre dernier, l'Olympico a été interrompu dès la quatrième minute après que le joueur de l’OM Dimitri Payet ait reçu une bouteille d’eau sur la tête. Suite à cette courte rencontre sulfureuse, le président de l’OL Jean- Michel Aulas avait même menacé verbalement l’arbitre du match en écopant de dix matchs de suspension. Le dirigeant âgé de 73 ans a même laissé entrevoir la possibilité d’un départ du club en fin de saison. “On en est arrivé à une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable, Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller."

Chez les Gones, on attend donc avec impatience la fin de saison. Mais avant cela, il faudra aller chercher un maximum de points, en tentant déjà de jouer un mauvais tour aux Marseillais ce dimanche soir au Velodrome.