Le défenseur est toujours lanterne rouge de Premier League avec Watford, au moment d’enchaîner des duels face aux Reds puis aux Red Devils.

L’heure est grave à Watford. Après 16 journées de championnat, l’équipe de Christian Kabasele ne compte que 9 petites unités (sur 48 possibles) au classement. Le bilan est tout simplement catastrophique : une seule victoire, six partages et neuf défaites.

En plus d’encaisser beaucoup (30 buts), les Hornets possèdent la pire attaque de Premier League, et de loin. Ils n’ont trouvé la faille qu’à neuf reprises… Quand on sait qu’un joueur comme Jamie Vardy culmine à lui seul à 16 buts pour Leicester City…

(...)