Gunners et Citizens sont déjà loin de leur objectif de début de saison. La faute à leur défense ?

L’Emirates Stadium est à la fête en cette fin d’année : il va accueillir trois ténors en basculant vers 2020. Avant Chelsea (le dimanche 29 décembre à 15h) et Manchester United (le mercredi 1er janvier à 21h), le stade d’Highbury s’offre l’affiche de la 17e journée de Premier League : Arsenal reçoit Manchester City ce dimanche. Un choc entre deux équipes qui ont déjà lâché trop de lest dans la quête de leurs objectifs domestiques…

Après une série de 9 matchs sans victoire (leur pire série depuis… 1977), dont 7 en championnat (il fallait remonter au 6 octobre pour voir Arsenal s’imposer, 1-0 face à Bournemouth), les Gunners ont relevé la tête lundi en battant West Ham (1-3). Mais les Londoniens sont toujours loin en championnat : ils pointent actuellement en 9e position et possèdent 22 unités à leur compteur, à 7 points déjà de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions… et seulement 7 unités de plus que la première équipe relégable, Southampton.

