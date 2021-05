Hodgson, aujourd'hui âgé de 73 ans, était à Selhurst Park depuis 2017 et a stabilisé le club au plus haut niveau du football anglais. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre n'a pas l'intention de chercher un nouvel employeur en Premier League. "Après une carrière de plus de 45 ans, le temps est venu de dire au revoir à la PL", a déclaré Hodgson.

À deux journées de la fin, Crystal Palace occupe une treizième place en Premier League. Dans l'équipe, le contrat de Christian Benteke, qui figure dans la liste des 26 Diables Rouges retenus en vue du Championnat d'Europe, expire à la fin du mois prochain. Michy Batshuayi, qui a évolué cette saison avec les Glaziers appartient à Chelsea.