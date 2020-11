Everton - ManU, ce samedi. ManCity - Liverpool, ce dimanche. La Premier League nous offre deux "derbys" de North West England, ce week-end, entre les deux grandes villes de la région du Nord-Ouest, distantes de 36 miles (un peu moins de 60 km). Deux affrontements entre le Comté du Merseyside et celui du Grand Manchester…

Liverpool et Manchester ont en commun leur riche passé industriel, et, si elles ont longtemps souffert de la crise des années 80, elles ont entamé une intéressante reconversion culturelle, devenant des hauts lieux de courants alternatifs, assumant les influences de leurs diasporas, des plus anciens, les Celtes, aux plus récents courants migratoires. Les deux grandes villes du Nord revendiquent une identité forte, mais aussi le pouvoir footballistique de l’Angleterre, à 200 miles (300 km) de la capitale londonienne, et assument cette scission sportive.

(...)