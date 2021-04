Sa mèche ne bouge pas. Qu’il saute, qu’il sprinte, qu’il reprenne le ballon de la tête… Son secret ? "Je commence par mettre de l’huile marocaine. Puis, je sors le sèche-cheveux avant de mettre de la wax et de la laque." Bref, une fameuse routine capillaire qui donne au natif de Birmingham (aux origines irlandaises) un air digne des Peaky Blinders.

Le style, Jack Grealish, il y tient et cette réalité se reflète sur les terrains de Premier League cette saison. Que ce soit dans sa conduite de balle, les multiples assists qu’il a déjà délivrés ou sa capacité à éliminer plusieurs adversaires à la fois dans des espaces aussi réduits que ceux d’une cabine téléphonique… "J’adore le regarder", a expliqué Rio Ferdinand le mois dernier sur le plateau de BT Sport. "Il est le meilleur joueur du championnat en ce moment. Le meilleur de la saison. Quand je regarde un numéro 10, je veux voir quelqu’un qui sait dribbler, qui attire le ballon, qui crée des ouvertures pour ses coéquipiers et puis qui y ajoute des passes décisives et trouve le chemin des filets."

(...)