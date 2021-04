Tel un funambule, Leeds traverse lentement, mais sûrement, cette périlleuse saison de Premier League. À chaque pas, les Peacocks balancent les bras à gauche et à droite pour garder un équilibre toujours très précaire lorsqu’il s’agit d’une formation dirigée par l’Argentin Marcelo Bielsa. La preuve ? Derrière les Citizens qu’ils rencontrent ce samedi sans aucune pression, Leeds est l’équipe qui se crée le plus d’occasions mais aussi celle qui en concède le plus, avec notamment treize tirs adverses par match.

"C’est du Bielsa tout craché", estime Philippe Auclair, journaliste français, spécialiste de la Premier League, basé à Londres. "Il est resté fidèle à ses principes : une attaque à outrance, du dynamisme, un pressing haut, beaucoup de joueurs qui se joignent à l’attaque. On retrouve souvent quatre, cinq voire six joueurs dans la surface adverse."

(...)