L’entraîneur américain prend la lourde succession de Marco Bielsa. Objectif : sauver les Peacocks…

Comme le chantait les Rita Mitsouko en 1986, Les histoires d’amour finissent mal, en général. Celle entre El Loco Marcelo Bielsa et Leeds aura donc duré quatre saisons. Le temps pour le fantasque coach argentin de sortir les Peacocks de leur torpeur pour les ramener en Premier League, après 16 longues années au purgatoire, loin du strass et des paillettes de l’élite. Aussi paradoxale que sa personnalité, Marcelo Bielsa est donc arrivé en héros à Elland Road et y est reparti… en héros ! Car même si le bilan n’est pas au rendez-vous cette saison, les hommages pleuvent de partout, à commencer par ses joueurs.

"Merci pour tout ce que tu as fait pour moi Marcelo. Tu as vu en moi ce que je n’avais jamais vu en moi. Tu m’as aidé à grandir en tant que joueur, mais plus important, en tant que personne." Les mots sont forts, et sonnent tellement juste dans la bouche du milieu de terrain anglais Kalvin Phillips.

(...)