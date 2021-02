Comme d’habitude, ils disposeront leurs pions dans l’espoir que les combinaisons imaginées vont mettre en échec la tactique adverse. Le 21e épisode du duel Klopp vs Guardiola, le 13e en version anglaise, se joue ce dimanche, à Anfield. Si l’Allemand reste très souvent fidèle à son traditionnel 4-3-3, abandonné épisodiquement, l’Espagnol, s’il s’appuie sur les mêmes basiques, décline ses récitals en différentes partitions…

Après avoir réussi à vaincre les Reds deux fois d’affilée pour la première fois en 2019 (2-1 en janvier en Premier League, puis dans un spectaculaire 6-5 lors du Community Shield d’ouverture de 2019/2020) avec une animation "miroir" en 4-3-3 (Sané - Agüero - Sterling ; puis Sané - Sterling - Bernardo Silva), Guardiola est revenu à un 4-2-3-1 lors des trois derniers affrontements avec des fortunes diverses : défaite 3-1 en novembre 2019 (12e journée), avec Agüero en pointe (remplacé par Gabriel Jesus à la 71e) soutenu par Sterling - De Bruyne - Bernardo Silva ; cinglante victoire 4-0 en juillet 2020 (32e journée face à un LFC déjà champion), avec Gabriel Jesus devant Sterling - De Bruyne - Foden, et un mode plus prudent en deuxième période (Mahrez remplaça Jesus à la 58e) entamée avec trois buts d’avance ; partage cette saison, le 8 novembre (8e journée), avec Gabriel Jesus aux avant-postes, et le trio Sterling - De Bruyne - Torres (doublé par Bernardo Silva à l’heure de jeu) dans son dos.

(...)