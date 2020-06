Les Reds devaient devenir les rois les plus précoces de Premier League, en détrônant United, sacré un 14 avril en 2001. Ils seront les plus tardifs, à cause de ce satané virus. Mais d’autres records sont à la portée des élèves de Jürgen Klopp…

Le samedi 7 mars, après la victoire contre Bournemouth à Anfield (2-1, buts de Salah et Mané), et malgré un léger coup de mou au sortir de l’hiver (une première défaite en championnat le 29 février à Watford qui sera suivie d’une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 11 mars, des œuvres de l’Atlético Madrid), les données étaient limpides : si City ne flanchait pas, Liverpool n’avait besoin que de deux victoires pour concrétiser son 19e titre de champion d’Angleterre, le premier depuis trente ans (1990). Le champagne pétillait d’impatience, et son sablage était prévu le 21 mars, lors de la venue de Crystal Palace, mais il pouvait même être débouché le 16 mars si De Bruyne et les sien(...)