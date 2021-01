Les Citizens, privés de Kevin De Bruyne, ont aligné à cette occasion une 8e victoire consécutive (et douze toutes compétitions confondues). Depuis leur partage 1-1 face à West Bromwich le 15 décembre, les hommes de Guardiola sont intouchables. Les Citizens ont réussi là où leurs voisins et rivaux directs de United avaient trébuché, mercredi, en prenant le meilleur (1-0) sur la lanterne rouge. Cette victoire sur les Blades qui avaient surpris les Red Devils à Old Trafford (1-2) est restée sans grand éclat, mais elle a été maîtrisée et aura permis de laisser se reposer Raheem Sterling, John Stones ou Joao Cancelo.

Elle offre surtout 4 points d'avance avant la visite de Manchester United à Arsenal en fin d'après-midi, alors que City compte, en outre, un match en retard.

En tête dès la 9e minute, grâce à un but de Gabriel Jesus (1-0) étonnamment seul aux six mètres, après que Ferran Torres se soit joué de la défense sur la droite de la surface, les hommes de Pep Guardiola ont assuré kle service minimum.

En cédant face au mal classé Newcastle (0-2), Everton a perdu du terrain sur les places européennes. Avec 33 points, les Toffees restent 7e à 4 longueurs de Liverpool (4e) et des places qui ouvrent les portes de la Ligues des Champions, mais cet écart pourrait s'accroître d'ici la fin de la journée.

Ils restent aussi sous la menace des Londoniens de Chelsea et Arsenal, qui comptent 30 points mais qui passeraient devant à la différence de but en cas de succès.

Pour les Magpies (16e), qui n'avaient pris que 2 points sur les 9 dernières journées, c'est une bouffée d'air presque inespérée qui leur donne provisoirement 9 points de marge sur la zone rouge.