La Premier League reprend ce mercredi soir avec un premier choc, Manchester City – Arsenal, et les retrouvailles entre le maître, Pep Guardiola, et son élève, Mikel Arteta.

Il devait finalement se jouer le 11 mars, après une remise pour cause de finale de League Cup. Mais le matin de cet important Manchester City - Arsenal, un nouveau report tombe : des membres du personnel d’Arsenal ont été en contact avec une personne infectée au Covid-19 (le président de l’Olympiakos, Evangelos Marinakis, lors du déplacement des Gunners en Grèce, pour l’Europa League), et tous les joueurs sont mis en quarantaine. Deux jours plus tard, la Premier League se mettait en pause, comme la plupart des championnats européens…

Près de trois mois plus tard, pour sa reprise, le championnat anglais a décidé de mettre d’abord son classement à jour, en programmant deux matchs en retard, ce soir. Mais le choc de l’Ethiad Stadium, qui débute à 21 h 15, éclipse le premier duel entre Aston Villa (19e) et Sheffield (7e). Avant de reprendre le cours "normal" de son calendrier…

(...)