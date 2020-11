Deux entraîneurs révolutionnaires, qui ont changé le football du XXIe siècle. Deux tacticiens-magiciens qui inspirent les managers de demain. Le choc de ce samedi entre Manchester City et Liverpool est le 20e affrontement entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Une rivalité empreinte de respect, un classique.

La genèse, en Bundesliga

La saine émulation sportive entre les deux hommes est née sur les terrains allemands. Quand Pep Guardiola arrive en Bavière, à l’été 2013, pour relever le défi d’un Bayern au sommet (Jupp Heynckes quittait Munich sur un triplé alors historique : C1, Bundesliga et Coupe d’Allemagne), la rivalité avec le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp avait alors atteint son apogée. Les deux clubs venaient de se disputer la Ligue des champions à Wembley et le titre 2013 (même si le Bayern termina avec 25 points d’avance), deux trophées brandis par les Munichois, alors que les Jaune et Noir avaient gagné la Bundesliga en 2011 et 2012.