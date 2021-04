L’histoire d’amour entre Mark Noble et West Ham existe depuis sa plus tendre enfance. Mais a pris un peu plus de sens le mardi 24 août 2004, au Boleyn Ground, l’ancien antre mythique des Irons. Ce jour-là, les Claret&Blue reçoivent Southend United pour le premier tour de la League Cup (victoire 2-0). L’enfant du club, encore inconnu du grand public, joue ses premières minutes dans un stade comble.



Si ce match ne restera pas dans les annales dans le clan des Hammers, le petit Mark, lui, s’en rappellera toute sa vie. Tout d’abord car un premier match pro reste gravé en tête pour tout footballeur. Ensuite car le médian, alors âgé de 17 ans et n’ayant pas son permis de conduire, est rentré en courant du stade à Canning Town (son quartier d’enfance) pour raconter sa folle aventure à ses proches, fidèles supporters de West Ham. Qui aurait pu croire, à ce moment précis, que cette rencontre lancerait sa folle aventure chez les Irons et ses 523 apparitions toutes compétitions confondues ? 6 073 jours se sont écoulés depuis cette première apparition en Cup. Mark Noble est resté fidèle à ses couleurs malgré deux prêts infructueux à Hull City et à Ipswich Town au cours de l’année 2006. Pour Mark Noble, la fidélité ne s’achète pas. Peu importe le prix proposé.

