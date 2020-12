Depuis, le 26 décembre, les fans britanniques digéraient Noël autour d’un terrain. Jusqu’au coronavirus, qui les oblige à rester devant leur télé, comme les Belges (les 6 matchs du jour sont à suivre en direct, en exclusivité, et en clair pour tous les abonnés TV numérique de VOO sur VOOsport World 1 et VOOsport World 2)…

C’est une tradition aussi vieille que populaire : en Angleterre, à Noël, les footballeurs crèchent sur le terrain, et les fans au balcon. Le Boxing Day, c’est sacré. Même en cette étrange année 2020, date anniversaire…

Selon les historiens, le premier match de foot entre clubs a été disputé il y a exactement 160 ans, le 26 décembre 1860, en Angleterre, un derby entre Hallam et Sheffield FC, une rencontre jouée à… seize contre seize !

Depuis 1871, le Boxing Day est férié au Royaume-Uni, où l’on fête donc Noël en deux jours, avec cette "journée de la boîte" en bonus, à la signification imprécise. Trouve-t-elle son origine à cause de la boîte que les riches familles, nobles ou bourgeoises, remplissaient des restes de leur menu de Noël, et que les gens de maison ramenaient chez eux pour s’en délecter le lendemain ? Ou serait-ce en hommage à la boîte des marins, qui y glissaient une offrande à Dame Nature avant de prendre le large, pour espérer rentrer à bon port, et qui était ensuite distribuée aux plus pauvres ? Ou pour évoquer la boîte qui servait de collecte durant la messe de minuit, et que se partageaient les plus démunis le lendemain ? Qu’importe…

