La Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie disputeront leur prochain match à domicile des éliminatoires de l'Euro 2020 à huis clos en raison du comportement raciste de leurs supporteurs, a annoncé lundi l'UEFA.

La commission de discipline de l'UEFA a sanctionné le comportement raciste des supporteurs des deux camps lors de Hongrie-Slovaquie (1-2) disputé le 9 septembre et condamné chacune des deux sélections à disputer son prochain match à domicile dans un stade vide.

La Hongrie reçoit l'Azerbaïdjan le 13 octobre tandis que la Slovaquie accueille le pays de Galles le 10 octobre.

La Roumanie de son côté a également été condamnée pour le comportement raciste de ses supporteurs lors de sa défaite (1-2) à domicile face à l'Espagne le 5 septembre.

La Roumanie a écopé d'un match à huis clos pour la réception de la Norvège le 15 octobre et d'un second huis clos mais avec sursis, soumis à une période probatoire d'un an.