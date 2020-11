Depuis son arrivée au FC Barcelone en provenance de l'Atletico Madrid en début de saison dernière, Antoine Griezmann n'a pas réussi à totalement s'imposer en Catalogne. Même s'il a rejoint l'équipe de France cette semaine sur une bonne note après avoir marqué un but et délivré une passe décisive dans la large victoire face au Betis Séville (où il a tout de même raté un penalty), le Français vit encore un début de saison compliqué malgré l'arrivée de Ronald Koeman en lieu et place de Quique Setién.

Pour l'ancien joueur des Bleus Bixente Lizarazu, Antoine Griezmann n'a jamais été mis dans de bonnes conditions au Barça : "Il ne trouve pas sa place avec Léo Messi, ils ne jouent pas ensemble", raconte celui qui est devenu consultant dans les colonnes de France Football. "Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Il est tellement impacté par tout cela qu'il n'arrive plus à jouer son foot."

Lizarazu estime que cette situation ne peut plus durer pour l'ancien joueur de l'Atletico et ne voit qu'une seule solution possible : "Le cadre, le système, l'entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c'est de partir. La situation a trop duré. Il ne doit plus s'infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de retrouver un meilleur environnement pour s'épanouir. C'est trop le bordel au Barça."

L'hebdomadaire de foot français a également interrogé Éric Olhats, l'ancien conseiller de Griezmann, à ce sujet. "Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout", détaille-t-il, n'épargnant pas la star argentine. "Messi est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui."