Les maux sont profonds et ne datent certainement pas d’hier. "Je démissionne parce qu’ils ne me permettent pas de travailler", avait déclaré Roberto Baggio en 2013, en quittant son poste de directeur technique à la fédération italienne (FIGC) en 2013. "Je ne tiens pas à garder ma position de pouvoir. J’ai essayé de mener à bien ma mission, celle de renouveler les fondations de notre formation des enfants et des adolescents."