C'est un dimanche pas comme les autres qui se présente à nous ce week-end. Entre caviar et sauce aux truffes, les amateurs du ballon rond en auront pour leur argent avec un spectacle garanti. Tour d'horizon des affiches les plus impressionnantes d'un Super Sunday qui en fera saliver plus d'un.

Premier League : le vrai Derby d'Angleterre

Suivie dans plus de 200 pays, la rencontre entre Manchester United et Liverpool est la plus regardée au monde, loin devant toute autre affiche. Fort d'une rivalité historique, le Derby d'Angleterre jouit en plus d'un intérêt capital sur le plan comptable entre deux des principaux candidats à la couronne d'Angleterre. Situé à quatre points de son principal rival, Manchester United reste sur une série de trois matchs sans victoire en Premier League et se voit dans l'impérative nécessité de frapper un grand coup au Théâtre des Rêves. En cas de défaite, les Red Devils compteraient un retard non négligeable alors que le championnat n'en est qu'à ses balbutiements.



(...)